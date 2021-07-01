SON DAKİKA: Kasımpaşa Ahmet Engin'i transfer etti
Son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin'in ardından Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Duisburg forması giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2'nci dış transferini gerçekleştirdi.
İstanbul ekibi, kaleci Harun Tekin'in ardından son olarak Duisburg formasını terleten kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
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