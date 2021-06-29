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Çilimli Belediyespor Karamürselspor maçında futbolcular kontrolden çıktı!

Düzce’de, Bölgesel Amatör Lig'de Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor takımları arasında oyanan maçta saha içinde başlayan kavga soyunma odasına taşındı. Futbolcular soyunma odalarının camlarını kırıp, korkulukları söktü.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Çilimli Belediyespor Karamürselspor maçında futbolcular kontrolden çıktı!

BAL 1'inci Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor, Çilimli İlçe Stadyumu'nda hafta sonu karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkan ve 3 Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmada, Çilimli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde birbirlerine hakaretlerde bulunarak tartıştı.

Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı.

Futbolcular burada da kavga ederken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor'dan bazı futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis, futbolcuları güçlükle yatıştırdı.

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