Çilimli Belediyespor Karamürselspor maçında futbolcular kontrolden çıktı!

Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı.

Futbolcular burada da kavga ederken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor'dan bazı futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis, futbolcuları güçlükle yatıştırdı.