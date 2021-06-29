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Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

İtalyan devi Juventus'ta takımdan ayrılması gündemdeki milli yıldızımız Merih Demiral için Premier Lig ekiplerinden Everton, Juventus'un talep ettiği 40 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

İtalyan devi Juventus'ta milli yıldızımız Merih Demiral, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Merih için Premier Lig ekiplerinden Everton bir süredir devredeydi.

Atalanta ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Merih Demiral için Juventus'un 40 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği belirtilmekte. Daily Mail'e göre de Everton, Merih'in transferinin tamamlanması adına 40 milyon euroyu ödemeye hazır.

Juventus, 2019'da Merih Demiral'ı bir başka İtalyan ekibi Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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