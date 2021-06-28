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Transfer bombası patlıyor! Galatasaray o isimleri peş peşe borsaya bildirecek

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ön eleme oynayacak olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlarken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e imza attıran sarı-kırmızılılarda yönetim, prensip anlaşmasına vardığı isimleri KAP'a bildirecek. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Transfer bombası patlıyor! Galatasaray o isimleri peş peşe borsaya bildirecek

Galatasaray'da transfer hız kazanıyor. Sarı Kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı isimler KAP'a bildirilecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri.

SIRA SPORTİF BAŞARIDA

Geçtiğimiz hafta Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturdu, 5. Fatih Terim dönemi resmen başladı... Yönetimsel açıdan tüm belirsizlikleri çözen Sarı-Kırmızılılar'da iş şimdi sportif başarıya geldi.

BORÇSUZLUK KAĞIDI UEFA'YA GÖNDERİLECEK

Bu doğrultuda transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, yönetim oyuncularından borçsuzluk kağıdı alacak ve dosyalarını UEFA'ya gönderecek. Ardından bombalar art arda patlayacak.

TRANSFER HIZ KAZANDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yurt dışı transfer görüşmeleri için Işıtan Gün'ü görevlendirdi. Türkiye'deki transfer pazarıyla ise bizzat başkan Burak Elmas ilgileniyor.

TRANSFERLER PEŞ PEŞE AÇIKLANACAK

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam Galatasaray'da prensip anlaşmasına varılan isimler bu hafta KAP'a bildirilecek.

ONYEKURU İÇİN KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da ilk açıklanacak isimlerden biri Henry Onyekuru olacak. Mustafa Cengiz döneminde 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayan Nijeryalı oyuncu için Monaco ile el sıkışıldı.

MONACO İKNA EDİLDİ

Aslan, Fransız ekibine 2.5-3 milyon Euro bandında bir rakam ödeyecek ve en geç yarına kadar bu transfer resmi olarak açıklanacak.

TERİM ÖZELLİKLE O İSMİ İSTEDİ

Genç ve gelecek vadeden isimleri de yakından takip eden Fatih Terim, Keçiörengücü formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ı ısrarla istediğini yönetime bildirmişti.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Cim Bom, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor'un da listesinde yer alan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini de 1.5 milyon Euro artı bir oyuncu karşılığında bitirdi.

3. YERLİ TRANSFER

Transferin en geç iki gün içerisinde duyurulacağı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından Galatasaray'ın 3. yerli transferi olacak.

ARDA TURAN VE EMRE AKBABA İMZAYI ATIYOR

İç transferde daha önce Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme yenileyen Aslan, Arda Turan ve Emre Akbaba'yla da nikah tazeleyecek.

YILLIK 8 MİLYON TL KAZANACAKLAR

İki oyuncu da senelik 8 milyon TL kazanacak. Arda'yla 1+1 yıllık, Emre'yle de 3 senelik yeni kontrat imzalanacak.

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