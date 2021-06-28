Hulk'un menajerinden dikkat çeken Beşiktaş sözleri

Besiktaş'ın Hulk'a olan ilgisini doğrulayan futbol adamı, "Ancak Ocak'taki duruma göre şimdiki şartlar farklı. Hulk o dönem serbest bir oyuncuydu. Şu an ise Atletico Mineiro devam eden bir sözleşmesi var ve biz buna saygı duyuyoruz. Bu yüzden onu isteyen takımlar önce kulübüyle görüşmeli" açıklamasında bulundu.