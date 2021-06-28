28 Haziran 2021, Pazartesi
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Hulk'un menajerinden dikkat çeken Beşiktaş sözleri

Devre arası transfer döneminde Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği golcü oyuncu Hulk için Beşiktaş yeniden nabız yoklamaya başladı. Siyah beyazlı yönetimin seferberlik başlattığı Hulk için menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Hulk'un menajerinden dikkat çeken Beşiktaş sözleri

Ara transfer döneminde olduğu gibi yine Beşiktaş 'la adı anılan Hulk'un menajeri Nuno Fernandes konuştu.

Besiktaş'ın Hulk'a olan ilgisini doğrulayan futbol adamı, "Ancak Ocak'taki duruma göre şimdiki şartlar farklı. Hulk o dönem serbest bir oyuncuydu. Şu an ise Atletico Mineiro devam eden bir sözleşmesi var ve biz buna saygı duyuyoruz. Bu yüzden onu isteyen takımlar önce kulübüyle görüşmeli" açıklamasında bulundu.

Fanatik'in haberine göre; 25 Temmuz 1986 doğumlu Hulk, Avrupa'da özellikle Porto günlerindeki muhteşem performansıyla adından söz ettirmişti. Porto sonrası Rus devi Zenit'te başarıyla forma giyen Brezilyalı, 2016'da rekor maaşla transfer olduğu Çin'in Shanghai SIPG ekibinden geçtiğimiz sezon ayrılmıştı. Devre arasında Sergen Yalçın'ın da çok istediği Hulk, Atletico Mineiro'ya imza atarak ülkesine dönmüştü.

Hulk, Brezilya Milli Takım formasını 48 kez giydi, 11 gol attı.

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