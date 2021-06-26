Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için için yeni teklif! Adı Beşiktaş ile de anılıyor

TOPLAMDA 5 MİLYON EURO

Galatasaray, Brentford'a 1 milyon Euro kiralama bedeli + 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın toplamda 5 milyon Euro'yu bulan teklifini beğenmeyen Brentford, rakamın artırılmasını istedi.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, düşünmek için süre isterken; son bir teklif daha yapılmasına karar verildi.

HALİL OLMAZSA EREN DİNKÇİ GELECEK

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatiflerini hazırladı. Sarı-kırmızılılar, altenatiflerin arasında ilk olarak Werder Bremen'de forma giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi'yi aldı.