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Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için için yeni teklif! Adı Beşiktaş ile de anılıyor

Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Cimbom, adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcunun transferi için İngiliz ekibine yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için için yeni teklif! Adı Beşiktaş ile de anılıyor

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istemesinin ardından, yönetim girişimde bulundu.

TOPLAMDA 5 MİLYON EURO

Galatasaray, Brentford'a 1 milyon Euro kiralama bedeli + 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın toplamda 5 milyon Euro'yu bulan teklifini beğenmeyen Brentford, rakamın artırılmasını istedi.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, düşünmek için süre isterken; son bir teklif daha yapılmasına karar verildi.

HALİL OLMAZSA EREN DİNKÇİ GELECEK

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatiflerini hazırladı. Sarı-kırmızılılar, altenatiflerin arasında ilk olarak Werder Bremen'de forma giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi'yi aldı.

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