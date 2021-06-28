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Alex Teixeira transferinde önemli gelişme! Maliyeti belli oldu

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın uzun zamandır peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Alex Teixeria transferinde önemli gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu Beşiktaş'tan 3,5 milyo euro maaş ve 3,5 milyon euro da imza parası istedi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Alex Teixeira transferinde önemli gelişme! Maliyeti belli oldu

Beşiktaş 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeria'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.

Son olarak Çin'in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyon euro imza parası talep etti. Teixeria, yıllık ücretini de 3,5 milyon Euro olarak belirledi.

NTV Spor'un haberine göre; Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren Siyah Beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak. Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncucu, 73 gol attı.

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