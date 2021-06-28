Alex Teixeira transferinde önemli gelişme! Maliyeti belli oldu

NTV Spor'un haberine göre; Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren Siyah Beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak. Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncucu, 73 gol attı.

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