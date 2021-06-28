Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, futbol takımı teknik direktörlüğü konusunda açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...
- Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? İşte tarihler...
- Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...
- Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
- BİM'de 29 Haziran indirimleri açıklandı! Bu hafta salı aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları
- Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...
- MEB duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...
- ATA AÖF online bütünleme sınavı giriş ekranı! 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...