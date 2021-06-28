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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Yönetimin planı belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncusuyla vedalaşan Siyah-beyazlı takımın hangi bölgeye kimleri transfer edeceği taraftarların merak ettiği soruların başında geliyor. A Spor'da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın transfer gündemini ve santrfor transferi konusunda adı geçen futbolcuları değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Yönetimin planı belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncusuyla vedalaşan Siyah-beyazlı takımın hangi bölgeye kimleri transfer edeceği taraftarların merak ettiği soruların başında geliyor.

A Spor'da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın transfer gündemini ve santrfor transferi konusunda adı geçen futbolcuları değerlendirdi.

Beşiktaş'ın elince Güven Yalçın ve Larin'den başka golcü kalmadığını vurgulayan Serdar Sarıdağ, "Bir golcü alınacaksa Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek sağlam ve terübeli bir isim olmalı. Bence iki santrfor olmalı ama ikisini aynı anda almazlar kademe kademe giderler." dedi.

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