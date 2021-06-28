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Son dakika | Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak

Son dakika haberi...2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağı ile 1 Eylül'de karşılaşacak. Gruptaki en zorlu rakipleri olarak görülen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i İspanya'da oynanan maçta 3-0 yenen Türkiye, grubun favori olmayan ekiplerinden Letonya karşısında 3-1 öne geçmesine karşın, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Son dakika | Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Gruptaki en zorlu rakipleri olarak görülen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i İspanya'da oynanan maçta 3-0 yenen Türkiye, grubun favori olmayan ekiplerinden Letonya karşısında 3-1 öne geçmesine karşın, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

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