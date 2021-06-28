Son dakika | Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Gruptaki en zorlu rakipleri olarak görülen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i İspanya'da oynanan maçta 3-0 yenen Türkiye, grubun favori olmayan ekiplerinden Letonya karşısında 3-1 öne geçmesine karşın, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.