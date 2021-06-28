Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita Trabzon'a geldi! Golcü oyuncu çiçeklerle karşılandı
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk isteyen Trabzonspor kadrosunu Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Koita ile güçlendirdi. Bordo-mavililerin yeni yıldızı Koita şehre geldi. Bordo-mavili taraftarlar golcü futbolcuyu çiçeklerle karşıladı.
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona ermesi sonrası Trabzonspor'a transfer olan 30 yaşındaki forvet Koita, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor taraftarları Koita'yı ''Trabzon'un çocuğu Koita'' tezahüratları ile karşılarken yeni transfer Koita bu tezahüratlar karşısında taraftarlara teşekkür etti.
SÖZLEŞME İMZALANACAK
Trabzonspor, 31 yaşındaki golcü futbolcu ile 28 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzlayacak. Bordo-mavili takım, Fransız futbolcu Bangaly Fode Koita ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
İŞTE KOITA'NIN KARİYERİ
Bengali-Fodé Koita, 21 Ekim 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Fransız futbolcudur. Forvet bölgesinde görev yapmaktadır. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymektedir. Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı. 30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi. 31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu. 31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı. 21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fransız futbolcu Kasımpaşa'da bu sezon 13 maça çıkıp 4 gol kaydetmiştir. Milli takım kariyerine Fransa genç milli takımlarında başlayana Paris doğumlu Koite, A Milli takım tercihini köklerini ülkesi olan Gine'den yana kullandı ve teknik direktör Luis Fernández tarafından 2017 Afrika Uluslar Kupası için Gine milli takımına çağrıldı. Gine milli futbol takımı ile ilk maçına 11 Haziran 2019'da Benin'e karşı hazırlık maçında çıktı.
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