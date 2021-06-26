İtalya çeyrek finale yükseldi! İtalya 2-1 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu karşılaşmasında İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı. İlk 90 dakikasının 0-0 eşitlikle geçildiği mücadelede, uzatma dakikaları sonucunda İtalya 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
EURO 2020 son 16 turunda İtalya, normal süresi 0-0 biten mücadelede Avusturya'yı uzatma bölümünde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde İtalya ile Avusturya, İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 65'inci dakikada Avusturya, Arnautovic'in golüyle 1-0 öne geçti ama VAR, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. 95'inci dakikada İtalya, öne geçti.
Spinazzola'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Chiesa'nın düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. İtalya, 105'inci dakikada Pessina'nın ayağından bulduğu gol ile skoru 2-0'a getirdi. 114'üncü dakikada Avusturya, farkı 1'e indirdi. Schaub'un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Kalajdzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalya, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Danimarka'nın ardından çeyrek finale yükselen 2'nci takım oldu.
İtalya, çeyrek finalde Belçika- Portekiz eşleşmesinin galibiyle 2 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya gelecek.
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