Turizmde Formula 1 heyecanı! 100 milyon euro gelir

Bu dönemde otellerin dolacağını aktaran turizmciler, "Anadolu Yakası ve Tuzla yüzde 100 dolar. Avrupa Yakası'nda da Taksim, Boğaz hattı, Sultanahmet'teki otellere de minimum yüzde 50 katkı sağlar. Aynı zamanda bu dönemde oda fiyatları da artar" diyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Haziranda gerek turist sayısı gerekse olumlu algı açısından canlanmaya vesile olmasını beklediğimiz Formula 1 gibi çok önemli bir organizasyonun iptal edilmesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama yeniden Türkiye'de yapılması konusunda umutluyduk. Nitekim de öyle oldu. Seyircili de olsa seyircisiz de olsa hem moral verecek hem de İstanbul'un uluslararası düzeyde olumlu bir olayla gündeme gelmesini sağlayacak" dedi.