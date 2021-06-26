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Kovid-19 nedeniyle entübe edilen Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören ve bir süredir entübe durumda olan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığı açıklandı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 26.06.2021
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Kovid-19 nedeniyle entübe edilen Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

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