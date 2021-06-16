Fenerbahçe, Lucien Favre için geri sayıma başladı! Transfer ve maaş bütçesi iletildi
Fenerbahçe yeni teknik direktörüne kavuşuyor. İsviçreli teknik adam Lucien Farve’ye maaşı, transfer bütçesi ve tüm plan program ayrıntılı bir şekilde iletti. Favre’den yanıt bekleniyor. Olumsuz bir durumda Bijelica, Luis Castro ve Rangncki stepnede bekliyor. İşte bütün detaylar...
Fenerbahçe, bir süredir kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden teknik direktör işinde sona yaklaştı.
Sarı-Lacivertliler, İsviçreli teknik direktör Lucien Favre'ye tüm plan programı, ödenecek yıllık maaşını ve transfer bütçesindeki üst limiti kendisine net bir şekildi ifade etti.
İsviçreli teknik adam düşünmek ve karar vermek için birkaç gün izin istedi. Fener yönetimi de Favre'nin kararını beklemeye geçti.
TRANSFERLER HOCAYI BEKLİYOR
Hoca meselesinin halledilmesi ile birlikte Sarı-Lacivertli yönetim, anlaşma sağladığı ve mesafe kaydettiği isimlerle tek tek imza aşamasına geçecek.
Gönderilmesi planlanan oyuncular için gelen teklifler son bir kez masaya yatırılıp değerlendirilecek. Favre'den olumsuz bir yanıt gelirse Fener'in diğer seçenekleri de hazır.
YÖNETİM 3 İSİMLE DAHA TEMASTA
Sarı-Lacivertli kurmayların Bijelica, Luis Castro ve Rangnick gibi isimlerle de menajerler aracılığı ile temas halinde olduğu ifade ediliyor.
Özellikle Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul etmiş ancak anlaşma sağlanamayınca Erol Bulut takımın teknik patronu olmuştu.
TERCİHİ HÜCUM FUTBOLU
Favre, Fenerbahçeli taraftarların fazlasıyla arzu ettiği hücum futbolunu oynatacak tarzda bir teknik adam. 63 yaşındaki teknik direktörün taktisyenliğinin de üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.
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