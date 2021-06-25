25 Haziran 2021, Cuma
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Trabzonspor'dan çok konuşulacak yeni klip!

Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine bu gece yayınladı. Bordo mavili kulüp paylaşımında "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Trabzonspor'dan çok konuşulacak yeni klip!

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz" ifadelerine yer vererek büyük bir titizlikle hazırladığı videoyu yayımladı.

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