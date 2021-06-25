Başkan Erdoğan Atakaş Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Atakaş Hatayspor'un 26 bin 600 seyirci kapasiteli yeni stadyumunun açılışını yaptı. Açılışın ardından Başkan Erdoğan yeni inşa edilen stadı ziyaret etti. Başkan Erdoğan konuşmasında "26 bin 600 seyirci kapasitesiyle TOKİ tarafından inşa edilen stadımızın Hataysporumuzun coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atakaş Hatayspor'un 26 bin 600 seyirci kapasiteli yeni stadyumunun açılışını yaptı.
Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 26 bin 600 seyirci kapasiteli yeni stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sizlerle uzun bir aradan sonra buluştuğumuz bu anlamlı günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, mahallesindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşlerim, bugün gördüğünüz gibi birçok açılışları yapacağız. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatayımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Ben bu arada Türkmeni, Kürdü, Arabıyla Hatayımızın hoşgörü atmosferi içerisinde bulunduğu için sizleri bu anlamda da selamlıyorum.
"ÇAKILI ÇİVİ YOK..."
Gelirken yine gördüm, çakılı bir çivi yok. Bıraktığımız gibi kalmış Hatay. İşte arkamda 26 bin 600 kişi kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlar ise laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız.
"STADIMIZIN ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"
Unutmayın! Bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Yapacağımız çok şey var. Önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu farklı statlarımızdan biri oldu. 26 bin 600 seyirci kapasitesiyle TOKİ tarafından inşa edilen stadımızın Hataysporumuzun coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
STADYUMUN KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ?
Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 26 bin 600 kapasiteye sahip. 24 adet loca da bulunuyor. Zemini doğal çim olacak yeni stat bin 500 araçlık otopark alanına da sahip olacak.
STADYUMUN MALİYETİ NE KADAR?
25 bin kişilik stadyum, 142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Sadece futbol değil basketbol, voleybol ve tenis başta olmak üzere her branşa hizmet etmesi planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...
- YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi
- ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?