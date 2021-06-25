Başkan Erdoğan Atakaş Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti

"STADIMIZIN ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Unutmayın! Bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Yapacağımız çok şey var. Önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu farklı statlarımızdan biri oldu. 26 bin 600 seyirci kapasitesiyle TOKİ tarafından inşa edilen stadımızın Hataysporumuzun coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.