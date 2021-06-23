EURO 2020'de İspanya ve İsveç son 16 turuna yükseldi

Grubun diğer maçında ise İsveç ile Polonya, Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde karşılaştı. Maça hızlı başlayan İsveç, 2'nci dakikada Forsberg'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 59'uncu dakikada Forsberg'ten bir gol daha bulan İsveç, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Bu gole 61'inci dakikada Lewandowski'nin ayağından bulduğu gol ile cevap veren Polonya, farkı 1'e indirdi: 2-1. 84'üncü dakikada Lewandowski kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak skorda dengeyi getirdi: 2-2. 90+4'üncü dakikada Claesson'un golüyle tekrardan öne geçen İsveç, mücadeleyi 3-2 kazandı. Puanını 7'ye yükselten İsveç, grup lideri olarak adını son 16 takım arasında yazdırdı.Polonya ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı ve turnuvadan elendi.

SON 16 TURUNDA HIRVATİSTAN-İSPANYA EŞLEŞMESİ

Öte yandan bugünkü sonuçların ardından EURO 2020 son 16 turunda bir eşleşme daha belli oldu. İspanya, D Grubu'nu 2'nci sırada bitiren Hırvatistan ile eşleşti. Bu iki takım 28 Haziran Pazartesi günü Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadı'nda çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.