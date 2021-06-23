Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi buluşuyor mu? Barcelona'dan dünyayı sallayacak hamle
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması beklenirken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi ile güçlerini birleştirmek için Cristiano Ronaldo'nun Camp Nou'ya adım atmasını istiyor. Barcelona'nın bu transfer için 2 yıldızını gözden çıkardığı da belirtildi. İşte detaylar...
İtalyan devi Juventus'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili flaş bir iddia geldi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Portekizli yıldız Ronaldo'nun transferini bitirmek istiyor.
İspanyol gazeteci Javier Matallanas, Barcelona'nın, Lionel Messi ile Ronaldo'yu bir araya getirerek futbol tarihine damga vurmayı amaçladığını öne sürdü.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Juventus'ta kötü geçen sezonun ardından teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı ve takımın başına Massimiliano Allegri getirildi. Allegri'nin de Cristiano Ronaldo'yu kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Öte yandan Portekizli futbolcunun Juventus'ta memnuniyetsiz olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
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Barcelona Başkanı Laporta, futbol tarihine geçecek hamlenin yol haritasını çıkarmaya başladı. Katalan ekibinin, Ronaldo'nun transferi için Juventus'a Antonie Griezmann ve Sergi Roberto-Coutinho ikilisinden birini vermeyi düşündüğü öne sürüldü.
İKİ KATINA ÇIKACAK
Matallanas, Ronaldo'nun Juventus'ta yılda 37 milyon dolar kazandığını hatırlattı ve Barcelona maaşlarını ödemenin bir yolunu bulabilirse kulübün gelirinin "Ronaldo ve Messi'nin aynı takımda olmasıyla iki katına çıkacağını" söyledi.
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