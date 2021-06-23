Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi buluşuyor mu? Barcelona'dan dünyayı sallayacak hamle

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Juventus'ta kötü geçen sezonun ardından teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı ve takımın başına Massimiliano Allegri getirildi. Allegri'nin de Cristiano Ronaldo'yu kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Öte yandan Portekizli futbolcunun Juventus'ta memnuniyetsiz olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.