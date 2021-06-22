Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı!

Sergen Yalçın'ın süreç uzadıkça her gün daha da üzüldüğünü ifade eden Dilmen, "Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!" demişti.

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