Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı!
Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, yapılan son toplantı sonrasında mutabakata vardı.
Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona ermişti.
Bir ayı geçen sürede iki tarafın arasında mutabakat sürerken, görüşmeler tıkanmıştı.
TARAFTARLAR YALÇIN'IN EVİNDE TOPLANDI
Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın evinin önüne gidecek tezahüratta bulunmuş ve deneyimli teknik adamla yola devam edilmesini istemişti.
Akşam saatlerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi.
SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞMA SAĞLANDI!
Yapılan son görüşmenin neticesinde Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda yeniden Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
NE OLMUŞTU?
Sergen Yalçın, Yalçın, "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Konuya ilişkin Sergen Yalçın ile görüşen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.
Sergen Yalçın'ın süreç uzadıkça her gün daha da üzüldüğünü ifade eden Dilmen, "Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!" demişti.
Ayrıntılar geliyor...
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