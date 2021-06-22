Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.



Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

ÇEBİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Çebi "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etmedim. 6 Temmuz'daki genel kurula kadar görevime devam edeceğim, genel kurulda da aday olmayacağım." dedi