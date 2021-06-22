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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa kararı

Son dakika haberi...Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti. Siyah beyazlı yönetim, sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın ile anlaşamayınca kamuoyu ve taraftardan büyük eleştiri almıştı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

ÇEBİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Başkan Çebi "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etmedim. 6 Temmuz'daki genel kurula kadar görevime devam edeceğim, genel kurulda da aday olmayacağım." dedi

Taraftardan Sergen hocaya büyük destek TARAFTARDAN SERGEN HOCAYA BÜYÜK DESTEK
İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog İŞTE BAŞKAN ÇEBİ İLE HOCA ARASINDA GEÇEN O DİYALOG

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