Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa yolu açıldı!

MİNİMUM 20 MİLYON EURO...

En ciddi taliplerin İngiltere'den Tottenham ve Fransa'dan Monaco olduğu kaydedilirken, birkaç Avrupa devinin daha 25 yaşındaki eldivene ilgisi olduğu biliniyor. İki yıl evvel Yusuf Yazıcı'dan 17.5 milyon euro, geçen sezon da Sörloth'tan 11 milyon euro kazanan Fırtına'nın, Uğurcan'dan da beklentisi minimum 20 milyon euro... Daha önce bu rakam teklif edilmiş ancak Ağaoğlu ve ekibi tarafından az bulunmuştu. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan kulüplerin zorluk yaşaması sebebiyle Karadeniz ekibi de bonservis beklentisini bir seviye aşağıya çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN