Son dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor! Eski kulübü talip oldu

Fransız basınından La Phoceen'e konuşan Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann, "Taraftarların ve gazetecilerin dikkatini çekmesini anlayabiliyorum ama bir söylenti hakkında yorum yapmak istemem. Luiz'in Marsilya'da çok güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum ama sadece söylentilere dayalı bir durum üzerinden konuşamayız" dedi.