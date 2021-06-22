Son dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor! Eski kulübü talip oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann, temsilciliğini yaptığı oyuncusunun eski takımı Marsilya'ya transfer olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe 'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo hakkında transfer söylentileri artarken son olarak eski takımı Marsilya'ya dönmesi gündeme gelmişti. Fransa'dan daha önce Lyon'un da ilgisi olduğu belirtilen Luiz Gustavo'nun olası Marsilya transferi konusunda menajeri açıklamalarda bulundu.
Fransız basınından La Phoceen'e konuşan Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann, "Taraftarların ve gazetecilerin dikkatini çekmesini anlayabiliyorum ama bir söylenti hakkında yorum yapmak istemem. Luiz'in Marsilya'da çok güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum ama sadece söylentilere dayalı bir durum üzerinden konuşamayız" dedi.
Luiz Gustavo, 2017'de Alman ekibi Wolfsburg'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş 2019'da ise 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.
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