Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Uğurcan Çakır'a teklifler var
Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Haziran ayı itibariyle 3-4 transfer kampa başlamadan sözleşmeyi imzalamış olur diye ümit ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız yoğun." açıklamasını yaptı. Ağaoğlu ayrıca başarılı kaleci Uğurcan Çakır'a teklifler olduğunu da söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere biten Atakaş Hatayspor maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu, karşılaşmanın hakeminin kararlarını eleştirerek, "Oyunun genelinde iyi oynadık. Oynadığı futbolla üç puanı hak eden taraf Trabzonspor'du. 90 artıda gelen bir penaltı ve penaltı olup olmadığı tartışılan bir pozisyon, kurtarılan, tekrarlanan penaltı. Fazlada bir şey söylemek, konuşmak istemiyorum. Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 günde bir kararı değiştirdiğini söylüyorlar. Başından beri benim söylediğim bir şey var, bu sistem bozuk. Bugün kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Maçı kötü yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim beklemeyin. Kan şekerimizin düştüğü bu saatlerde bunu konuşmamamız lazım ama bunlar bizim futbolumuzun gerçekleri. Son pozisyonla alakalı size kurallar silsilesi anlatırlar, işin içinden çıkamazsınız" dedi.
"7 HAKEM LİGİ DİZAYN EDİYOR"
Ağaoğlu, penaltı pozisyonunu defalarca izlediğini de vurgulayarak, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Kamil Ahmet, ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlandıysa, ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı? Çizgi ihlali olması mümkün değil, Uğurcan'ın bir ayağı çizginin de gerisindeydi" diye konuştu.
"MHK ÇALIŞTAYI VAR, ENTERESAN SONUÇLAR ÇIKACAK"
Ağaoğlu, Merkez Hakim Kurulu (MHK) çalıştayında önemli görüşmeler yapıldığını da vurgulayarak, "Bir spor yorumcusunun '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. Bununla alakalı bir ses çıkacak mı? Dizayn edenler kimler ? Aradan 4-5 gün geçti, ortalıkta hiçbir şey yok. Herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor. MHK başkanıyla da konuştum. Geçmiş MHK başkanlarıyla da konuşuyoruz. Anlatıyorlar ama beyniniz öyle bir karışıyor ki. Son pozisyonla alakalı olarak kurallar silsilesi anlatırlar. İşin içinden çıkamazsınız. Kulüpler Birliği'nin MHK çalıştayı var. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, raporlar aldık. Bunun ışığında, çok enteresan sonuçlar çıkacak. Benim şu anda söylemeyeceğim şeyler var" ifadelerini kullandı.
"3-4 OYUNCUYLA HAZİRAN AYINDA SÖZLEŞME İMZALARIZ"
Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "Şuan talip olduğumuz oyuncular Ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor. Hocanın talepleri doğrultusunda yönetimin yapmış olduğu bir çalışma var. Haziran ayı itibariyle 3-4 transfer kampa başlamadan sözleşmeyi imzalamış olur diye ümit ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız yoğun" dedi.
UĞURCAN İÇİN GELEN TEKLİFLER VAR
Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için de gelen teklifler olduğunu ancak şuan uygun olmadığını, Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceklerini ifade ettiklerini belirterek, "Gelen teklifler var, zaten olmasa şaşardım" ifadelerini kullandı.
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