Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Uğurcan Çakır'a teklifler var

"MHK ÇALIŞTAYI VAR, ENTERESAN SONUÇLAR ÇIKACAK"

Ağaoğlu, Merkez Hakim Kurulu (MHK) çalıştayında önemli görüşmeler yapıldığını da vurgulayarak, "Bir spor yorumcusunun '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. Bununla alakalı bir ses çıkacak mı? Dizayn edenler kimler ? Aradan 4-5 gün geçti, ortalıkta hiçbir şey yok. Herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor. MHK başkanıyla da konuştum. Geçmiş MHK başkanlarıyla da konuşuyoruz. Anlatıyorlar ama beyniniz öyle bir karışıyor ki. Son pozisyonla alakalı olarak kurallar silsilesi anlatırlar. İşin içinden çıkamazsınız. Kulüpler Birliği'nin MHK çalıştayı var. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, raporlar aldık. Bunun ışığında, çok enteresan sonuçlar çıkacak. Benim şu anda söylemeyeceğim şeyler var" ifadelerini kullandı.

"3-4 OYUNCUYLA HAZİRAN AYINDA SÖZLEŞME İMZALARIZ"

Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "Şuan talip olduğumuz oyuncular Ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor. Hocanın talepleri doğrultusunda yönetimin yapmış olduğu bir çalışma var. Haziran ayı itibariyle 3-4 transfer kampa başlamadan sözleşmeyi imzalamış olur diye ümit ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız yoğun" dedi.

UĞURCAN İÇİN GELEN TEKLİFLER VAR

Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için de gelen teklifler olduğunu ancak şuan uygun olmadığını, Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceklerini ifade ettiklerini belirterek, "Gelen teklifler var, zaten olmasa şaşardım" ifadelerini kullandı.