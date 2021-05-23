Fenerbahçe'de 4 oyuncu için karar verildi! Luiz Gustavo ayrılacak mı?

Böylece hem maaşta tasarruf sağlanırken hem de bonservis ya da kiralama ücretiyle gelir elde edilmiş olacak. Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstüne çıkmadı.