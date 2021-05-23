Fenerbahçe'de 4 oyuncu için karar verildi! Luiz Gustavo ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmamışken, 4 oyuncu için karar verildi. Gözler Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Luiz Gustavo'ya çevrildi. Peki Gustavo ile yollar ayrılacak mı?
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu üçüncü sırada tamamlarken beklenen başarı bu yıl da gelmedi. Ali Koç'un başkanlığındaki üçüncü sezon da kupasız tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezonda. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi gündemde. Kanarya'nın bir başka gündem maddesi de gönderilecek isimler.
Fenerbahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana Samatta, Zanka ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor.
Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon euro'yu buluyor.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli yönetim bu oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler bu futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.
Böylece hem maaşta tasarruf sağlanırken hem de bonservis ya da kiralama ücretiyle gelir elde edilmiş olacak. Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstüne çıkmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
- MEB takvimi 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
- Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih
- Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...
- ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...
- Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...
- OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
- 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...
- Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!
- EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?