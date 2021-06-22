UEFA'dan tribünler hakkında yeni karar! 60 bin kişi stada alınacak

NORMAL HAYATA YÖNELİK ADIMLAR ATIYORUZ

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "EURO 2020'nin Wembley Stadı'nda oynanacak son üç karşılaşmasına bu kadar fazla seyircinin katılabilmesi, harika bir haber. Son 18 ay, saha içi ve dışında, tribünleri oyunun içine nasıl yeniden katabileceğimiz konusunda çok kafa yorduk. Bu turnuva, insanlara yeniden güven vermemizi sağlayan önemli bir dönüm noktası haline geliyor. Artık normal hayata geçme konusunda önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.