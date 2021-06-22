Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İtalya bu transferi konuşuyor

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 2017'den bu yana Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

MILAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

4 sezon boyunca formasını giydiği Milan'a, sosyal medya hesabı üzerinden veda eden milli futbolcu, "Her şey için teşekkürler Milan" ifadelerini kullandı.

2017'DEN BERİ MILAN'DAYDI

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon Euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan Hakan, 7 gol atıp 11 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekerken yeni sözleşme konusunda takımıyla anlaşamamıştı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter'e imza atan Hakan, yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Milli Takım'ın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından yarın(salı) Milano'ya giden milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmişti.