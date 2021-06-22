Galatasaray'da transfer zamanı! Fatih Terim listesini iletti

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi verdiği sözleri hayata geçirmek için düğmeye basarken transfer listesindeki futbolcuların sayısında artış oldu... Başkan Burak Elmas ve yönetimi Henry Onyekuru, Kaan Ayhan, Alex Moreno ve Halil Akbunar için düğmeye basarken Fatih Terim ile yapılan ilk görüşmenin ardından listeye 2 kişi daha ilave edildi.