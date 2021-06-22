22 Haziran 2021, Salı
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Galatasaray'da transfer zamanı! Fatih Terim listesini iletti

'da başkan ve teknik direktörün belli olmasıyla birlikte transfer sezonu başladı. Galatasaray'da ve yönetimi verdiği sözleri hayata geçirmek için düğmeye basarken transfer listesindeki futbolcuların sayısında artış oldu... Başkan Burak Elmas ve yönetimi Henry , , ve için düğmeye basarken ile yapılan ilk görüşmenin ardından listeye 2 kişi daha ilave edildi.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Galatasaray'da transfer zamanı! Fatih Terim listesini iletti

Galatasaray'da ve yönetimi verdiği sözleri hayata geçirmek için düğmeye basarken transfer listesindeki futbolcuların sayısında artış oldu... Başkan Burak Elmas ve yönetimi Henry , , ve için düğmeye basarken ile yapılan ilk görüşmenin ardından listeye 2 kişi daha ilave edildi.

Tecrübeli teknik adam listeye ile Portekizli orta saha oyuncusu 'in de eklenmesini istedi. Bu iki futbolcunun geçtiğimiz sezonki performansından memnun olan Terim, gerekli fedakarlığın yapılmasını yeni yönetimden istedi.

FATİH TERİM YARIN 3 YILLIK İMZA ATACAK
Başkan Burak Elmas ve ekibi bugün mazbatasını alacak. Yarın ise kulüpte devir teslim töreni yapılacak. Hemen ardından Fatih Terim ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşme 3 yıllık olacak.

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