Sergen Yalçın'dan son dakika kararı! "Beşiktaş ile yola devam etmeyeceğim"

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü;



Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB'li bir futbol adamı olarak üzdü!

Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!