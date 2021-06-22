Sergen Yalçın'dan son dakika kararı! "Beşiktaş ile yola devam etmeyeceğim"
Beşiktaş'ta teknik direktörlük belirsizliği gündemdeki yerini korurken Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması geldi. Yalçın Beşiktaş ile yola devam etmeyeceğini duyurdu. Yalçın yaptığı telefon görüşmesinde "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile yola devam etmeyeceğini açıkladı. Yalçın, "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Sergen Yalçın ile görüşen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMAYACAĞIM"
Sergen Yalçın'ın süreç uzadıkça her gün daha da üzüldüğünü ifade eden Dilmen, "Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!" ifadelerini kullandı.
Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü;
Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB'li bir futbol adamı olarak üzdü!
Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!
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