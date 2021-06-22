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Fenerbahçe için yeni sol bek adayı: Hedef Kolasinac

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan , sol bek mevkisinde aradığını bulamadığı Novak'la yolları ayırma planları yaparken yeni sol bek arayışlarını da sürdürüyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 'de kiralık oynayan ancak bonservisi 'de olan 'ı gündemine aldı. İşte transfere ilişkin tüm ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Fenerbahçe için yeni sol bek adayı: Hedef Kolasinac

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan 'la yolları ayırmayı planlayan 'de sol bek arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon 'de kiralık oynayan ancak bonservisi 'de olan 'ı gündemine aldı.

Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Arsenal'in yeni sezon planlarında yer almayan 28 yaşındaki Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi.

Yıldız futbolcunun şu anda 1 yıl kalan sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşme yaptığı ifade edildi. Eğer Kolasinac, Arsenal ile anlaşır ve serbest kalırsa bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

2017 yılında bedelsiz olarak Schalke'den Arsenal'e transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu eski takımında kiralık geçirdi. 27 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan Kolasinac 38 kez oynadı.

Özellikle hücumda çok etkili bir isim olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan tecrübeli futbolcu kısa sir süre önce 'un da transfer gündemindeydi. Ancak Kolasinac'ın maaşının 'e yüksek geldiği öğrenildi.

'A ÇOK YAKIN BİR İSİM
Arsenal'de birlikte forma giyen ve Sead Kolasinac, 2019'da 'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bu tatsız olay, iki isim arasında bağları çok güçlendirdi.

ADA'DA 78 KEZ FORMA GİYDİ
Çok önemli bir tecrübeye sahip olan Kolasinac 78 kez 'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, 'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

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