Fenerbahçe için yeni sol bek adayı: Hedef Kolasinac
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe, sol bek mevkisinde aradığını bulamadığı Novak'la yolları ayırma planları yaparken yeni sol bek arayışlarını da sürdürüyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık oynayan ancak bonservisi Arsenal'de olan Sead Kolasinac'ı gündemine aldı. İşte transfere ilişkin tüm ayrıntılar...
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Filip Novak'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık oynayan ancak bonservisi Arsenal'de olan Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.
Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Arsenal'in yeni sezon planlarında yer almayan 28 yaşındaki Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi.
Yıldız futbolcunun şu anda 1 yıl kalan sözleşmesinin feshi için İngiliz kulübüyle görüşme yaptığı ifade edildi. Eğer Kolasinac, Arsenal ile anlaşır ve serbest kalırsa bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.
2017 yılında bedelsiz olarak Schalke'den Arsenal'e transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu eski takımında kiralık geçirdi. 27 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan Kolasinac 38 kez Bosna Hersek milli takımında oynadı.
Özellikle hücumda çok etkili bir isim olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan tecrübeli futbolcu kısa sir süre önce Trabzonspor'un da transfer gündemindeydi. Ancak Kolasinac'ın maaşının Bordo-Mavililer'e yüksek geldiği öğrenildi.
MESUT'A ÇOK YAKIN BİR İSİM
Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, 2019'da İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bu tatsız olay, iki isim arasında bağları çok güçlendirdi.
ADA'DA 78 KEZ FORMA GİYDİ
Çok önemli bir tecrübeye sahip olan Kolasinac 78 kez Premier Lig'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, Bundesliga'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
- 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?
- Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?
- 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?