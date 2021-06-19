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Haberler Galeri Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti

Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, Favre, Bielsa gibi dünyaca ünlü hocaların ismi yerine farklı bir teknik direktöre yöneldi. Sarı lacivertli taraftarlar, iddialara göre Ali Koç'un takımın başına getirmek istediği hocayı duyunca sosyal medyada isyan etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:40
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Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü bulduğu ve başkanlık seçiminin ardından resmen açıklanacağı iddia edildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar söz konusu isme tepki göstererek Bielsa ve Ersun Yanal isimlerini sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına soktu
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti
Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı papatya fallarına kaldı.
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Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti
Her gün yeni bir isim ortaya atılırken, son olarak başkan Ali Koç'un, "Dünya genelinde futbolda tanınan, bilinen birkaç isimden 'hayatta en son çalışacağım yer Türkiye' yaklaşımını gördüm" açıklaması, 'Başkan çalışacak hoca bulamıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti
Dün Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic ismi gündeme geldi.
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Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti

'O ZAMAN YANAL OLSUN'

54 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertlilere prensipte 'Evet' dediği, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından isminin açıklanacağı iddia edildi.