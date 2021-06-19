Fenerbahçe yönetiminden tepki çeken teknik direktör tercihi! Taraftar sosyal medyada isyan etti

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, Favre, Bielsa gibi dünyaca ünlü hocaların ismi yerine farklı bir teknik direktöre yöneldi. Sarı lacivertli taraftarlar, iddialara göre Ali Koç'un takımın başına getirmek istediği hocayı duyunca sosyal medyada isyan etti.

Sabah Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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