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Beşiktaş'tan Joao Mario'ya yakın markaj! Oyuncuyla masaya oturulacak

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan bu sezona güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı. ’nun menajeri - Beyazlılar’ın kapısını çalmış ve oyuncusunu Beşiktaş’a getirebileceğini söylemişti... Bu teklif karşısında harekete geçen yönetim hafta içinde oyuncuyla masaya oturacak. İşte Beşiktaş'ın olası Joao Mario transferiyle ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Beşiktaş'tan Joao Mario'ya yakın markaj! Oyuncuyla masaya oturulacak

transferde atağa kalktı... 'nun menajeri - Beyazlılar'ın kapısını çalmış ve oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini söylemişti...

Bu teklif karşısında harekete geçen yönetim hafta içinde oyuncuyla masaya oturacak.

7 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Joao Mario'nun Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın bonservis beklentisi 7 milyon Euro.

Beşiktaş'ın bu rakamı 5 milyon Euro seviyesine çekmek isteyeceği öğrenildi.

ORTA SAHANIN HER YERİNDE
Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Joao Mario 34 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı...

8 numara oynayan 28 yaşındaki yıldız futbolcu Joao Mario, 6 ve 10 numarada da forma giyebiliyor.

40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Portekizli yıldız 46 kez milli takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. Joao Mario, 2016 yılında ekibi Sporting Lizbon'dan Inter'e tam 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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