Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Fortounis için yeni teklif!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , Olympiacos'un yıldızı Kostas Fortounis için temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Olympiacos'a teklifini oyuncunun menajeri aracılığıyla ilettiği aktarılmakta.

Yunanistan'da yayın yapan Over FM'e açıklamalarda bulunan Nikos Kotsis, Galatasaray'ın Fortounis'in menajeri aracılığıyla Olympiacos'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığını aktardı. Olympiacos'un Fortounis'in satışına sıcak baktığı fakat bunun 10 milyon euro düzeyinde bir bonservis talebi ile gerçekleşebileceği belirtilmekte.

2014'ten bu yana Olympiacos forması giyen 28 yaşındaki 10 numara, geride kalan sezonda takımıyla toplamda 46 maça çıkarken 9 gol, 13 asistlik performans sergiledi.