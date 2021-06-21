Son dakika: Yeni Malatyaspor Rayane Aabid'i transfer etti

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.





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