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Son dakika: Yeni Malatyaspor Rayane Aabid'i transfer etti

Son dakika spor haberi... temsilcisi Helenex , 'dan 'i transfer etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Yeni Malatyaspor Rayane Aabid'i transfer etti

ekiplerinden , 'un orta saha oyuncusu ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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