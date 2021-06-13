Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine ulaşan 3 teklif! EURO 2020 kadrosuna yönelik ilk resmi teklif yapıldı
EURO 2020'de mücadele eden A Milli Futbol Takımımızda forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için üç transfer teklifi yapıldı. Milan'ın yeni kontrat önerdiği Çalhanoğlu'na Katar takımı Al Duhail astronomik bir öneride bulunurken La Liga şampiyonu Atletico Madrid'in resmi teklif yazısını yıldız oyuncunun menajerine gönderdi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na EURO 2020'de bir teklif daha geldi. Milan'dan yeni sözleşme önerisi alan yıldız isme Katar ekibi Al-Duhail astronomik bir rakam önerirken La Liga şampiyonu Atletico Madrid de transfer için devreye girdi.
3 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME
Diego Simeone'nin kadrosunda görmek istediği futbolcu için yıllık 3 milyon Euro ve 3 milyon Euro imza parası teklif eden İspanyol temsilcisi milli futbolcunun kararını beklemeye geçti.
MILAN 4 MİLYON EURO VERMİŞTİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklif çok daha iyi. Kırmızı-Siyahlı takımın başarılı orta saha için yıllık 4 milyon euro önerisinde bulunduğu aktarıldı.
ALTERNATİFİ BELLİ
Öte yandan Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edemezse Udinese'den Rodrigo de Paul için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...
- 13 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- KPSS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitecek? KPSS başvuruları bitti mi, sona mı erdi?
- Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"
- Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...
- Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
- Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...
- EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...
- Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! Bankaların yarışı alevi körükledi...
- Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...
- AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?
- Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?