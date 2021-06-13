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Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine ulaşan 3 teklif! EURO 2020 kadrosuna yönelik ilk resmi teklif yapıldı

'de mücadele eden A Milli Futbol Takımımızda forma giyen milli yıldız için üç transfer teklifi yapıldı. Milan'ın yeni kontrat önerdiği Çalhanoğlu'na Katar takımı astronomik bir öneride bulunurken şampiyonu 'in resmi teklif yazısını yıldız oyuncunun menajerine gönderdi.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine ulaşan 3 teklif! EURO 2020 kadrosuna yönelik ilk resmi teklif yapıldı

Milli futbolcu 'na 'de bir teklif daha geldi. Milan'dan yeni sözleşme önerisi alan yıldız isme Katar ekibi Al-Duhail astronomik bir rakam önerirken şampiyonu de transfer için devreye girdi.

3 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

'nin kadrosunda görmek istediği futbolcu için yıllık 3 milyon Euro ve 3 milyon Euro imza parası teklif eden İspanyol temsilcisi milli futbolcunun kararını beklemeye geçti.

MILAN 4 MİLYON EURO VERMİŞTİ

basınında yer alan haberlere göre ise Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklif çok daha iyi. Kırmızı-Siyahlı takımın başarılı orta saha için yıllık 4 milyon euro önerisinde bulunduğu aktarıldı.

ALTERNATİFİ BELLİ

Öte yandan Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edemezse 'den için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

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