Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine ulaşan 3 teklif! EURO 2020 kadrosuna yönelik ilk resmi teklif yapıldı

MILAN 4 MİLYON EURO VERMİŞTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklif çok daha iyi. Kırmızı-Siyahlı takımın başarılı orta saha için yıllık 4 milyon euro önerisinde bulunduğu aktarıldı.