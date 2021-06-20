Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye İsviçre muhtemel 11'ler kimler nasıl? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020'de tamam mı devam mı maçı olarak görülen İsviçre maçı öncesi Milli Takımımızın kadrosu merak ediliyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsviçre grubun ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. İşte, Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre'yi yenerek üst tur umudunu korumak istiyor. A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre ile Bakü'de karşı karşıya geliyor. En iyi 3. olmak isteyen Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. İşte, Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSVİÇRE TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İsviçre arasındaki A Grubu 3. maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Mücadeleyi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.
İsviçre: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji; Freuler,Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İSVİÇRE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Umut Meraş katılmadı.
Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen oyuncunun tedavisine devam ediliyor.
Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, ve Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.
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- Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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