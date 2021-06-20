Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre'yi yenerek üst tur umudunu korumak istiyor. A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre ile Bakü'de karşı karşıya geliyor. En iyi 3. olmak isteyen Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. İşte, Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSVİÇRE TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsviçre arasındaki A Grubu 3. maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.