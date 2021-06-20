20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!

Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!

Son dakika transfer gelişmesi... ve 'nı şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Golcü arayışlarına devam eden Siyah Beyazlı ekip gündemine aldığı yıldız oyuncu için 2 yıllık resmi teklifini yaptı. İşte Diego Costa transferiyle ilgili flaş gelişmeler...

SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!

'i şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.

Haberin detaylarını aktaran A Spor muhabiri , "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Arturo Vidal savaşı ARTURO VİDAL SAVAŞI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA