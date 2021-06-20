Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!
Son dakika transfer gelişmesi... Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Golcü arayışlarına devam eden Siyah Beyazlı ekip gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı. İşte Diego Costa transferiyle ilgili flaş gelişmeler...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.
Haberin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
- Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
- Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte Babalar Günü tarihi...
- Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
- 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?
- Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?