Fenerbahçe'nin eski hocası Zeljko Obradovic Partizan'da!

Haberin detayında Zeljko Obradovic'in geniş bir bütçeyle çalışmayacağı kaydedilirken, Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve sportif direktör Zoran Savic'in Obradovic ile birlikte eski görkemli günlerine dönmek için çalışmalara başlayacağı belirtildi.