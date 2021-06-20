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Fenerbahçe'nin eski hocası Zeljko Obradovic Partizan'da!

Bir dönem 'yu da çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane antrenörlerinden , ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Obradovic'in kısa süre içerisinde ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Fenerbahçe'nin eski hocası Zeljko Obradovic Partizan'da!

2013-2020 yılları arasında 'yu çalıştıran ve 2017 yılında sarı-lacivertli takımla şampiyonluğu yaşayan Avrupa basketbolunun efsane koçlarından , geçtiğimiz sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı.

Geride bıraktığımız sezon takım çalıştırmayan Obradovic, yeniden parkelere dönüyor. basını, 'ın 61 yaşındaki başantrenör ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberin detayında Zeljko Obradovic'in geniş bir bütçeyle çalışmayacağı kaydedilirken, Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve sportif direktör 'in Obradovic ile birlikte eski görkemli günlerine dönmek için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Zeljko Obradovic ile her konuda anlaşan Partizan, Sırp antrenörle önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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