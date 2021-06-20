Fenerbahçe'de flaş gelişmeler: Dünya yıldızı Dzeko geliyor, Ajax Altay için teklif yapacak
Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara hız kazandırdı. Fenerbahçe’de hoca işi henüz çözüme kavuşmasa da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı... Altay için ise Ajax Sportif Direktörü Overmars İstanbul'a geliyor... Dzeko 2.5 milyon euro maaş ve bonusa sıcak baktı. Altay için kapı 18 milyondan açılacak. İşte Fenerbahçe'deki flaş gelişmeler...
Fenerbahçe'de taraftarlar yeni teknik direktörün ismini büyük bir merak ve heyecanla beklerken Sarı-Lacivertli yönetim tranfser için önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Gelen son bilgilere göre Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko, yıllığı 2.5 milyon Euro garanti para ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktı. İmza parası da söz konusu.
ROMA BONSERVİSİNİ BEDAVA VERECEK
Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor.
Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. Bir diğer gelişme ise kaleci Altay Bayındır'da yaşanıyor. Ajax, başarılı file bekçisinde ısrar ediyor.
AJAX İLE SIKI BİR PAZARLIK YAŞANACAK
Ajax, Altay'ı kesin olarak renklerine bağlamak isityor. Menajerler ilk teması sağlasa da Sportif direktör Overmars İstanbul'a gelip Fenerli yöneticilerle yüz yüze görüşecek. Fenerbahçe Altay için kapıyı 18 milyon Euro'dan açıyor. Sıkı bir pazarlık bekleniyor.
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