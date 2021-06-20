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Fenerbahçe'de flaş gelişmeler: Dünya yıldızı Dzeko geliyor, Ajax Altay için teklif yapacak

yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara hız kazandırdı. Fenerbahçe’de hoca işi henüz çözüme kavuşmasa da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı... için ise Sportif Direktörü 'a geliyor... Dzeko 2.5 milyon euro maaş ve bonusa sıcak baktı. Altay için kapı 18 milyondan açılacak. İşte Fenerbahçe'deki flaş gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Fenerbahçe'de flaş gelişmeler: Dünya yıldızı Dzeko geliyor, Ajax Altay için teklif yapacak

Fenerbahçe'de taraftarlar yeni teknik direktörün ismini büyük bir merak ve heyecanla beklerken Sarı-Lacivertli yönetim tranfser için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Gelen son bilgilere göre 'nın Boşnak golcüsü , yıllığı 2.5 milyon Euro garanti para ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktı. İmza parası da söz konusu.

ROMA BONSERVİSİNİ BEDAVA VERECEK


Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor.

Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. Bir diğer gelişme ise kaleci 'da yaşanıyor. , başarılı file bekçisinde ısrar ediyor.

AJAX İLE SIKI BİR PAZARLIK YAŞANACAK


Ajax, 'ı kesin olarak renklerine bağlamak isityor. Menajerler ilk teması sağlasa da Sportif direktör 'a gelip Fenerli yöneticilerle yüz yüze görüşecek. Altay için kapıyı 18 milyon Euro'dan açıyor. Sıkı bir pazarlık bekleniyor.

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