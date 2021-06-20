Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte o senaryo

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. olarak tamamlayan takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. sırada bitiren 4 takım da bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı 3. takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek. A Grubu'nda yer alan Türkiye, İtalya ve Galler karşılaşmalarını kaybederek bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. Gruptan çıkmak için en iyi üçüncüler arasında yer alması gereken Türkiye'ye bugün İsviçre karşısında alacağı galibiyeti de yetmeyecek.