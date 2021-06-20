Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte o senaryo
A Milliler, EURO 2020’de yoluna devam edebilmek için son 4 biletten birini kapmak zorunda. İlk 2 şansını kaybeden ve -5 averajı bulunan Türkiye İsviçre’yi farklı yenmek zorunda. İşte Milli Takımın EURO 2020'de gruptan çıkma senaryosu.
EURO 2020'de grupları 1 ve 2. olarak tamamlayan takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. sırada bitiren 4 takım da bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı 3. takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek. A Grubu'nda yer alan Türkiye, İtalya ve Galler karşılaşmalarını kaybederek bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. Gruptan çıkmak için en iyi üçüncüler arasında yer alması gereken Türkiye'ye bugün İsviçre karşısında alacağı galibiyeti de yetmeyecek.
AVERAJI DÜZELTMELİYİZ
A Milli Takım'ın gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer ülkelerin alacağı sonuçları bekleyecek. Turnuvanın açılış mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden mutlak kazanması gereken Galler karşılaşmasında sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Türkiye, grupta -5 averaja sahip. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması için İsviçre'yi farklı yenip bu averajı düzeltmesi gerekiyor. Türkiye'nin şu andaki üçüncülere göre en az 4 gollü bir galibiyete ihtiyacı olacak.
'Bizim Çocuklar'ın Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edebilmesi için diğer gruplarda alınacak sonuçların çok önemi var. Şansımızın devam edebilmesi için şu senaryoların gerçek olması gerekiyor:
B GRUBU: Belçika'nın son maçta Finlandiya'yı farklı skorla yenmesi.
C GRUBU: Ukrayna'nın son maçta Avusturya'yı farklı mağlup etmesi.
D GRUBU: Hırvatistan ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşmanın beraberlikle sona ermesi. Böylece iki ekip saf dışı kalacak.
E GRUBU: İspanya ve Polonya'nın son maçlarını kaybetmeleri. Bu durumda iki takım da elenecek.
F GRUBU: Fransa'nın Portekiz'i farklı mağlup etmesi, Macaristan'ın galip gelememesi.
EURO 2016'DA 3 PUAN YETMEDİ
Türkiye, EURO 2016'da İspanya ve Hırvatistan yenilgilerinin ardından son maçta Çekya'yı mağlup etmiş ve grubunu üçüncü bitirmişti. Ancak diğer gruplarda elde edilen sonuçların ardından Türkiye, kötü averajı nedeniyle elenmişti.
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