Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu "Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."