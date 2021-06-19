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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir? İşte Burak Elmas'ın hayat hikayesi

Son dakika haberi... 'ın yeni başkanı oldu. Bu durum uzun yıllardır genç başkan göremeyen Galatasaray taraftarında memnuniyetle karşılandı. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir? İşte Burak Elmas'ın hayat hikayesi...

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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'da yeni başkan oldu. Seçimli olağan genel kurulda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. , , ve ile yarışan Burak Elmas 30 sandıktan 1541 oy aldı.

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BURAK ELMAS KİMDİR?

1974'te doğumlu olan Burak Elmas, 'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına 'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

BURAK ELMAS'IN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

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