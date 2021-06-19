İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Futbol Takımı, A Grubu son maçında İsviçre ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya gelecek. Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Bizim Çocuklar'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte haberin detayları...
İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile mücadele edecek. EURO 2020'ye kötü başlayan ay-yıldızlıların bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. İki ülke milli takımları, bu maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte karşılaşma ile ilgili merak edilenler...
İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.
Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
2021'DEKİ 9. MAÇ
Milliler, İsviçre mücadelesiyle 2021 yılındaki 9. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 11 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, turnuvadaki ikinci maçında da Galler'e 2-0 kaybetti.
TÜRKİYE 595. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçıyla tarihinde 595. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 82'si de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 848 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 594 karşılaşmanın 511'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 594 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).
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