İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile mücadele edecek. EURO 2020'ye kötü başlayan ay-yıldızlıların bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. İki ülke milli takımları, bu maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte karşılaşma ile ilgili merak edilenler...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.