Milli takımda olay iddia! 'Ağzımla kuş tutsam nafile...'

A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla katıldığı EURO 2020'deki ilk 2 maçını kaybetmekle kalmayıp; tek gol dahi atamadı ve eksi 5 averajla 'en iyi üçüncüler' arasına girme şansını dahi mucizelere bıraktı. 3-0'lık İtalya ve 2-0'lık Galler mağlubiyetleri sonrası teknik direktör Şenol Güneş, "Skorlar iyi değilse sorumlusu tabii ki benim" diyerek faturayı üstlenmiş olsa da de, sözlerinin devamında deneyim eksikliğine dikkat çekip, "Sanki takımın üzerinde bir ağırlık var. Bunlar bir tecrübe ister" diyerek oyuncularını eleştirdi. Sonuçta herkesin hemfikir olduğu konu şu ki; 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine sadece 3 gol yiyerek gelen milli takım beklentilerin çok altında performans sergiledi. Peki bu düşüş neden geldi? Hürriyet'in haberine göre işte sebepleri...