Türkiye Futbol Federasyonundan son dakika yabancı sınırı kararı! Yeni yabancı sınırı kuralı nasıl olacak?

Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:

- Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)

- TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)

- TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu

- TFF 3. Lig: En fazla 25 futbolcu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN