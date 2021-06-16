Galatasaray'dan çifte imza! KAP'a açıklama

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 3 yıl, Emre Taşdemir'in ise 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ömer Bayram ile 3, Emre Taşdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Ömer Bayram'a 3 yıl için 20 milyon 500 bin TL, Emre Taşdemir'e ise 2 yıl için 9 milyon 400 bin TL ödeyecek.