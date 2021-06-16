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Galatasaray'dan çifte imza! KAP'a açıklama

'da flaş ... ve 'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, iç transferde de ve Emre Taşdemir ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan sözleşmelerin detayları KAP'a bildirildi. İşte sözleşmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Galatasaray'dan çifte imza! KAP'a açıklama

Son dakika transfer haberi: , 'ın sözleşmesinin 3 yıl, Emre Taşdemir'in ise 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ömer Bayram ile 3, Emre Taşdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Ömer Bayram'a 3 yıl için 20 milyon 500 bin TL, Emre Taşdemir'e ise 2 yıl için 9 milyon 400 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray daha önce Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna dahil etmişti.

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