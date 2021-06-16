Galatasaray'dan çifte imza! KAP'a açıklama
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, iç transferde de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan sözleşmelerin detayları KAP'a bildirildi. İşte sözleşmenin detayları...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 3 yıl, Emre Taşdemir'in ise 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ömer Bayram ile 3, Emre Taşdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Ömer Bayram'a 3 yıl için 20 milyon 500 bin TL, Emre Taşdemir'e ise 2 yıl için 9 milyon 400 bin TL ödeyecek.
Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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