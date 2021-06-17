Real Madrid kaptanına veda ediyor! Sergio Ramos takımdan ayrıldı





KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.