17 Haziran 2021, Perşembe
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Real Madrid kaptanına veda ediyor! Sergio Ramos takımdan ayrıldı

Real , takımın efsanelerinden kaptan 'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Madrid ekibi, Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Real Madrid kaptanına veda ediyor! Sergio Ramos takımdan ayrıldı

ekiplerinden Real , ile yolların ayrıldığını duyurdu.



KULÜPTEN AÇIKLAMA
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.



'de 671 maçta forma giyen Ramos, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.



RAMOS'UN KAZANDIĞI KUPALAR

5 - La Liga
4 -



4 -
4 -



3 -
2 -



PSG PUSUDA!
Sergio Ramos'un ayrılık kararının ardından 'nin apartta beklediği de gelen bilgiler arasında. Sergio Ramos'un Madrid'den ayrılmasından sonra İspanyol savunma oyuncusu için en ciddi aday PSG...

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