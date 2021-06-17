Real Madrid kaptanına veda ediyor! Sergio Ramos takımdan ayrıldı
Real Madrid, takımın efsanelerinden kaptan Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Madrid ekibi, Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.
Real Madrid'de 671 maçta forma giyen Ramos, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.
RAMOS'UN KAZANDIĞI KUPALAR
5 - La Liga
4 - İspanya Süper Kupa
3 - UEFA Süper Kupa
2 - Kral Kupası
PSG PUSUDA!
Sergio Ramos'un ayrılık kararının ardından PSG'nin apartta beklediği de gelen bilgiler arasında. Sergio Ramos'un Madrid'den ayrılmasından sonra İspanyol savunma oyuncusu için en ciddi aday PSG...
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