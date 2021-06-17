İşte Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi! İspanyol basını açıkladı

İspanyol basını, Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarının devam ettiğini duyurdu. Todofichajes'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdi.

Brezilya asıllı İspanyol futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ancak Beşiktaş yönetiminin Diego Costa için son bir teklif daha hazırlayacağı ve 10 Temmuz'dan önce transferi noktalamak istediği vurgulandı.