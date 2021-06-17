17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi! İspanyol basını açıkladı

İşte Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi! İspanyol basını açıkladı

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan , transfer harekatına başladı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların için yaptığı ilk teklifin reddedildiğini ancak görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. İşte Costa'ya önerilen rakam...

SPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi! İspanyol basını açıkladı

'de şampiyonlukla biten sezonun ardından gözünü gelecek sezon mücadele edeceği 'ne diken , bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başladı.

'ın 'a gitmesinin ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, 'in dünyaca ünlü golcüsü 'yı gündemine almıştı. Yıldız forvete ilk teklifini sunan Beşiktaş yönetimi olumsuz yanıt alsa da transferden vazgeçmeyecek.

İspanyol basını, ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarının devam ettiğini duyurdu. Todofichajes'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdi.

asıllı İspanyol futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ancak Beşiktaş yönetiminin Diego Costa için son bir teklif daha hazırlayacağı ve 10 Temmuz'dan önce transferi noktalamak istediği vurgulandı.

TFF'den yabancı sınırı kararı! TFF'DEN YABANCI SINIRI KARARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA