İşte Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi! İspanyol basını açıkladı
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer harekatına başladı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Diego Costa için yaptığı ilk teklifin reddedildiğini ancak görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. İşte Costa'ya önerilen rakam...
Süper Lig'de şampiyonlukla biten sezonun ardından gözünü gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne diken Beşiktaş, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başladı.
Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a gitmesinin ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa'yı gündemine almıştı. Yıldız forvete ilk teklifini sunan Beşiktaş yönetimi olumsuz yanıt alsa da transferden vazgeçmeyecek.
İspanyol basını, Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarının devam ettiğini duyurdu. Todofichajes'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdi.
Brezilya asıllı İspanyol futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ancak Beşiktaş yönetiminin Diego Costa için son bir teklif daha hazırlayacağı ve 10 Temmuz'dan önce transferi noktalamak istediği vurgulandı.
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