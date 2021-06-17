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Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Resmi teklif yapıldı

'ta flaş transfer gelişmesi... ’ın yerine forvet arayan Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi. İşte Diego Costa transferine ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Resmi teklif yapıldı

'ın yerine forvet arayan 'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.

Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

TOPLAM 7.5 MİLYON EURO
Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'ya 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret teklif etti.

İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.

DE ONA TALİP OLDU
Ancak Diego Costa'ya 'in de çok cazip bir teklif yaptığı belirlendi.

Ocak ayından bu şana boşta olan tecrübeli forvetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KARİYERİ VAR


Daha önce ve formalarını da terleten Diego Costa 24 kez 'nda görev alıp rakip ağlara 10 gol bırakan futbolcu çok önemli bir gol silahı.

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