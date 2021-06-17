Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Resmi teklif yapıldı
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Vincent Aboubakar’ın yerine forvet arayan Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi. İşte Diego Costa transferine ilişkin tüm detaylar...
Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayan Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.
Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.
TOPLAM 7.5 MİLYON EURO
Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'ya 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret teklif etti.
İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.
SHANGHAİ DE ONA TALİP OLDU
Ancak Diego Costa'ya Shanghai SIPG'in de çok cazip bir teklif yaptığı belirlendi.
Ocak ayından bu şana boşta olan tecrübeli forvetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
ÇOK ÖNEMLİ BİR KARİYERİ VAR
Daha önce Atlatico Madrid ve Chelsea formalarını da terleten Diego Costa 24 kez İspanya Milli Takımı'nda görev alıp rakip ağlara 10 gol bırakan Brezilya asıllı futbolcu çok önemli bir gol silahı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...