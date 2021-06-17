Galatasaray'ın sol beki Boca Juniors'tan! Frank Fabra iddiası

Haberde, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce Independiente Medellin ve Deportivo Cali'de görev yapmıştı.

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