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Galatasaray'ın sol beki Boca Juniors'tan! Frank Fabra iddiası

'da flaş transfer gelişmesi... 'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. basını, Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giyen ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte Frank Fabra transferiyle ilgili bütün detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Galatasaray'ın sol beki Boca Juniors'tan! Frank Fabra iddiası

Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim girdi. basını, Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giyen ile ilgilendiğini öne sürdü.

Haberde, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce ve 'de görev yapmıştı.

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